Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM В Санкт-Петербург приходит весна. Проходящий над городом теплый атмосферный фронт повысит температуру воздуха, но затянет облаками небо. Об этом 23 марта сообщил ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По его словам, метеорологические условия в Санкт-Петербурге 23 марта будет определять проходящий по региону с запада на восток теплый атмосферный фронт.

«Однако на фоне повышенного атмосферного давления его воздействие на погоду ограничится в натекании облачности, развороте ветра на южные румбы и повышении температуры, а вот вероятность осадков будет невелика», — уточнил он.

Температура воздуха +1…+3 градуса, по области −1…+4 градуса. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.