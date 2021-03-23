Нур-Султан, , 09:23 — REGNUM Неофициальный саммит лидеров стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе МИД Казахстана.

Саммит Тюркского совета должен был пройти в очном режиме 31 марта в городе Туркестане. Однако формат мероприятия изменили из-за ситуации с коронавирусом. В МИД уточнили, что секретариат Тюркского совета уже получил соответствующее уведомление.

Ранее в администрации президента Турции сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в казахстанский Туркестан на неофициальный саммит Тюркского совета.

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