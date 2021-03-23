Москва, 23 марта, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Авиасалон МАКС, несмотря на существующие коронавирусные ограничения, состоится в 2021 году. Об этом в ходе совещания Оргкомитета по подготовке к 15-му Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021 заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиасалон «МАКС»

«Самое главное — МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда. Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий», — цитирует Мантурова пресс-служба министерства.

По его словам, зарубежные представители, несмотря на пандемию коронавируса, намерены продемонстрировать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке.

Мантуров считает важным «конвертировать повышенный интерес» к авиасалону МАКС «в контракты и совместные проекты».

Министр подчеркнул, что о своём желании принять участие в авиасалоне уже заявили более 40 стран всех мировых континентов.