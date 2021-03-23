Киев, 23 марта 2021, 09:54 — REGNUM На Украине у 495 человек зафиксировали побочные реакции на индийскую вакцину от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 22 марта в эфире телеканала «Украина 24».
Министр добавил, что на Украине планируют создать специальный фонд, который будет выплачивать компенсации тем, кто может серьёзно пострадать из-за прививки.
Напомним, согласно опросу только 3% жителей Украины доверяют индийской вакцине Covishield, применяемой для вакцинации от COVID-19. Более половины опрошенных вообще не хотят прививаться .
Читайте ранее в этом сюжете: 51% жителей Украины не намерены прививаться от COVID-19 — опрос