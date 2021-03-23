Киев, , 09:54 — REGNUM На Украине у 495 человек зафиксировали побочные реакции на индийскую вакцину от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 22 марта в эфире телеканала «Украина 24».

«У нас менее 0,5% любых побочных реакций от вакцинации. 111 тысяч человек провакцинировано и 495 незначительных реакций», — рассказал он.

Министр добавил, что на Украине планируют создать специальный фонд, который будет выплачивать компенсации тем, кто может серьёзно пострадать из-за прививки.

«Мы говорим о компенсации, которая может быть в результате причинённого ущерба вследствие вакцинации. Например, если вакцинация приведет к какому-то заболеванию, вследствие чего будет установлена инвалидность», — объяснил Степанов.

Напомним, согласно опросу только 3% жителей Украины доверяют индийской вакцине Covishield, применяемой для вакцинации от COVID-19. Более половины опрошенных вообще не хотят прививаться .

Читайте ранее в этом сюжете: 51% жителей Украины не намерены прививаться от COVID-19 — опрос