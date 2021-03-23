Горно-Алтайск, , 09:22 — REGNUM В Республике Алтай за первые два месяца 2021 года построено 264 новые квартиры общей площадью 24,4 тыс. кв. метров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, это на 86,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

«По сравнению с январем-февралем 2020 года ввод жилья увеличен в 7 муниципальных районах и городском округе республики», — отметили в службе статистики.

Добавим, что в соседнем Алтайском крае ситуация противоположная. Так, за два месяца там ввели в строй 741 новую квартиру общей площадью 76,9 тыс. кв. метров, что на 35,9% меньшеянваря-февраля 2020 года.

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