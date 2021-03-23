Екатеринбург, 23 марта 2021, 09:33 — REGNUM Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту пожара, в котором пострадало три автомобиля. Об этом сообщили журналистам в городском управлении МВД.
Инцидент произошёл рядом с домом на улице Гастелло, 1. На место пожара уже выезжала следственно-оперативная группа полиции.
«Выводы о причинах происшествия будут сделаны по итогам пожарно-технической экспертизы», — сообщили в УМВД.
Правоохранительные органы просят жителей, обладающих информацией о произошедшем, обратиться в полицию.
Как сообщало ИА REGNUM, местные жители сообщили журналистам, что возгорание возникло после целенаправленного поджога.
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