Самара, , 09:35 — REGNUM Снижение числа инфицированных коронавирусом во всех возрастных группах населения зафиксировали в Самарской области. Об этом 22 марта сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании областного оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За последние сутки выявлено 203 случая, за прошедшую 11 неделю — 1534 случая, что на 13% ниже, чем в предыдущие 7 дней», — передает ее слова пресс-служба областного правительства.

Архипова также сообщила, что в регионе в сравнении с прошлой неделей наблюдается незначительное уменьшение заболеваемости внебольничной пневмонией (на 7,5%) и ОРВИ (1,1%).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

По словам министра здравоохранения области Армена Беняна, из резерва выведены 466 коек, которые в настоящее время используются в штатном режиме. В 63 государственных учреждениях Самарской области функционируют 145 прививочных пунктов: прививки получили свыше 153 тысяч желающих, в том числе свыше 97 тысяч человек завершили вакцинацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены приобрести 19 мобильных прививочных комплексов.