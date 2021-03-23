Самара, 23 марта, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Снижение числа инфицированных коронавирусом во всех возрастных группах населения зафиксировали в Самарской области. Об этом 22 марта сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За последние сутки выявлено 203 случая, за прошедшую 11 неделю — 1534 случая, что на 13% ниже, чем в предыдущие 7 дней», — передает ее слова пресс-служба областного правительства.

Архипова также сообщила, что в регионе в сравнении с прошлой неделей наблюдается незначительное уменьшение заболеваемости внебольничной пневмонией (на 7,5%) и ОРВИ (1,1%).

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По словам министра здравоохранения области Армена Беняна, из резерва выведены 466 коек, которые в настоящее время используются в штатном режиме. В 63 государственных учреждениях Самарской области функционируют 145 прививочных пунктов: прививки получили свыше 153 тысяч желающих, в том числе свыше 97 тысяч человек завершили вакцинацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены приобрести 19 мобильных прививочных комплексов.