В Самарской области сообщили о снижении числа инфицированных коронавирусом
Самара, 23 марта, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Снижение числа инфицированных коронавирусом во всех возрастных группах населения зафиксировали в Самарской области. Об этом 22 марта сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании областного оперативного штаба.
Архипова также сообщила, что в регионе в сравнении с прошлой неделей наблюдается незначительное уменьшение заболеваемости внебольничной пневмонией (на 7,5%) и ОРВИ (1,1%).
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По словам министра здравоохранения области Армена Беняна, из резерва выведены 466 коек, которые в настоящее время используются в штатном режиме. В 63 государственных учреждениях Самарской области функционируют 145 прививочных пунктов: прививки получили свыше 153 тысяч желающих, в том числе свыше 97 тысяч человек завершили вакцинацию.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены приобрести 19 мобильных прививочных комплексов.