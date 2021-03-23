Сеул, , 09:30 — REGNUM 23 марта в Южной Корее началась вакцинация от COVID-19 пациентов домов престарелых и пансионатов длительного ухода в возрасте старше 65 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, вакцинация будет проводиться препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.

Известно, что помимо пациентов данных учреждений будут привиты и сотрудники. Их общая численность составляет около 375 тыс. человек.

В рамках первого этапа вакцинации планируется привить порядка 206 тыс. человек, а также 1650 пациентов и сотрудников пансионатов.

Вакцинация порядка 170 тыс. пациентов и сотрудников около 4000 домов престарелых начнётся 30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил первую дозу вакцины в одном из медицинских центров Сеула.

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