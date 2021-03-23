Рязань, 23 марта 2021, 09:23 — REGNUM Готовить специалистов для сферы культуры и искусства будут в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина, сообщает пресс-служба правительства региона. Новые отделения в вузе появились после того, как в областном центре закрылся филиал Московского института культуры.
Первый набор студентов на новые направления в РГУ пройдёт в 2021 году. В университете сформировали преподавательский состав, методическое сопровождение, студенты во время учёбы смогут получать опыт работы в учреждениях культуры.
Филиал Московского института культуры был закрыт по приказу Минкульта РФ в 2019 году. Главной причиной назвали неудовлетворительное состояние здания.