Москва, , 09:19 — REGNUM Большинство родителей в России (81%) предпринимают меры, чтобы оградить детей от опасной информации в интернете. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Ребенок за компьютером

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Наиболее распространенный контроль родителей — через провайдера или с помощью спецпрограммы (41%). Присутствуют рядом с ребенком, когда он пользуется интернетом, 31% опрошенных родителей.

Устанавливают программы для блокировки нежелательных всплывающих окон 17%. Настройки браузера применяют ещё 17%, антивирусы — 16%. Дети младше 12 лет, пользующиеся дома интернетом, есть в 35% семей в России.

Опрос по телефону проведен 7 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (57%) считают, что интернет — это неконтролируемое пространство, где много недостоверной информации (57%).

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