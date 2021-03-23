Краснодар, , 09:17 — REGNUM В Краснодарском крае подведены итоги выборов глав в четырёх сельских поселениях, которые состоялись 21 марта, сообщили в администрации региона.

Выборы состоялись в Гришковском сельском поселении Калининского района, Степном сельском поселении Приморско-Ахтарского района, Забойском сельском поселении Славянского района и Николаевском сельском поселении Успенского района. Средняя явка избирателей составила 61,89%.

Главой Гришковского сельского поселения избрана Татьяна Некрасова. Главой Степного сельского поселения стала Екатерина Емельянова. В Забойском сельском поселении главой стал Сергей Шестопалов, а в Николаевском сельском поселении на пост главы поселения избран Валерий Шуганков.