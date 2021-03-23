Иерусалим, , 09:17 — REGNUM Сегодня, 23 марта, в Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Это уже вторые выборы в стране, которые пройдут на фоне пандемии коронавирусной инфекции и четвёртые менее чем за два года.

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На фоне беспрецедентного политического кризиса в стране после первых двух голосований в апреле и сентябре 2019 году правительство так и не было сформировано. А правительство национального единства, сформированное после третьих выборов, было недолговечным, пишет онлайн-газета The Times of Israel. В декабре политики не смогли договориться о бюджетах на 2020 и 2021 годы, что автоматически отправило страну на новые выборы.

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Так, в результате нынешних выборов в Кнессет 24-го созыва будет избрано 120 депутатов. Голосование будет проходить по партийным спискам. После этого начнётся процедура формирования правительственной коалиции. В случае её успеха будут приведены к присяге новое правительство и новый премьер-министр.

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