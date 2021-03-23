Рим, , 09:28 — REGNUM Запланированные в итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани») исследования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» определят эффективность данного препарата в противодействии различным штаммам коронавируса. Об этом 23 марта рассказал директор итальянского учреждения профессор Франческо Вайя.

Вакцина «Спутник V» (сс) Argentina.gob.ar

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«Мы изучим в лабораторных условиях, насколько штаммы коронавируса — английский, бразильский, южноафриканский, которые так беспокоят европейцев и которые мы выделили в «Спалланцани», поддаются воздействию «Спутника» для производства антител», — приводит его слова РИА Новости.

Также Вайя добавил, что в случае, если российский препарат покажет эффективность против данных штаммов SARS-CoV-2, это станет для Европы, по его мнению, крупным шагом вперед, так как в данный период крайне важно иметь вакцину, которая защищает от различных разновидностей коронавируса.

Отметим, на сегодняшний день на территории Италии выявлено за все время пандемии свыше 3,390 млн носителей коронавирусной инфекции.