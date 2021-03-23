Москва, , 09:16 — REGNUM Вопрос отмены коронавирусных ограничений остаётся прерогативой региональных властей. Об этом в интервью ТАСС заявила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

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«Это вопрос к региональным властям. Безусловно, каждый субъект, и Москва не исключение, следит за ситуацией и аккуратно, в консультациях своими ведомствами, отвечающими за эпидемиологическую безопасность, принимает решения об открытии учреждений культуры», — сказала Ярилова.

По её словам, в данной ситуации «никто не должен торопиться», поскольку ключевыми вопросами остаются «жизнь и здоровье людей».