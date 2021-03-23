Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:14 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела против местной жительницы, которую обвиняют в причинении пожилому родственнику тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 января 2021 года 31-летняя обвиняемая распивала с 67-летним погибшим спиртное в селе Чендек Усть-Коксинского района. В какой-то момент между родственниками возник конфликт, в ходе которого женщина уронила потерпевшего на пол и два раза пнула его.

«Далее злоумышленница схватила в руки металлическую кочергу, которой нанесла множественные удары в область головы и верхних конечностей потерпевшего. Находившийся в доме супруг обвиняемой оттащил женщину от потерпевшего и увел ее спать, оставив избитого деда лежащим на полу», — отметили в управлении.

На следующее утро хозяин нашёл потерпевшего без признаков жизни. Как отмечается, ему повредили грудную клетку, переломав несколько рёбер. Произошёл разрыв тканей лёгкого, что привело к возникновению гемопневмоторакса с развитием острой дыхательной недостаточности, в результате чего мужчина скончался.

Подозреваемая была задержана и заключена под стражу. При этом свою вину в произошедшем она отрицает. Тем не менее, расследование дела завершено, материалы направлены прокурору.

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