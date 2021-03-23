Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Будущая новинка Jeep — удлинённая версия Compass будет называться Jeep Patriot. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Пока специалисты компании проводят тестирование трёхрядного Jeep Patriot. В 2007 году двухрядные версии Compass и Patriot вышли одновременно. При этом они были собраны на одной платформе и имели аналогичные силовые агрегаты.

Скорее всего новый Patriot получит такой же экстерьер, как и оригинальный Compass. Изменятся только радиаторная решётка, а также форма капота и крыльев. Очевидно, что салон также будет немного отличаться. Например, наличием третьего ряда кресел.

По предварительным данным, Jeep Patriot будет продаваться в развивающихся странах. В связи с этим мощного двигателя ожидать не стоит.

Дата официальной премьеры вседорожника пока не сообщается.

Ранее компания Jeep представила современную версию вседорожника Jeep Grand Wagoneer на «тележке» полноразмерного пикапа Ram 1500.

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