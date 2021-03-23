Джакарта, , 09:12 — REGNUM Индонезийская фармацевтическая компания Bio Farma распространила 70 тысяч доз вакцины AstraZeneca в провинциях Индонезии, сообщает Antara.

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Провинция Восточная Ява получила 45 000 доз препарата против коронавируса от компании AstraZeneca. В столицу Индонезии Джакарту и на Бали доставили по 5000 доз препарата.

Одним из факторов, учитываемых при выборе провинций, является туристический сектор.

В начале марта 2021 года Индонезия получила 1,1 млн доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 и получила разрешение на экстренное использование вакцины в стране от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что для вакцинации граждан власти используют 1,1 млн доз вакцины AstraZeneca.

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