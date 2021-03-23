Саранск, , 09:10 — REGNUM В Мордовии в рамках национального проекта «Культура» планируется направить 116 млн рулей на ремонт и строительство культурных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По данным министерства культуры, национальной политики и архивного дела, 69 учреждений культуры в регионе нуждаются в капитальном ремонте. На эти цели ежегодно привлекаются средства федерального и республиканского бюджетов.

До конца текущего года планируется начать капитальный ремонт Домов культуры в посёлке Торбеево и в селе Богдановка Старошайговского района. Работы будут завершены в 2022 году.

Также будет начато строительство новых культурных учреждений в селах Покровские Селищи (Зубово-Полянский район) и Русское Маскино (Краснослободский район).

До 2024 года по нацпроекту в республике планируется отремонтировать ещё 16 домов культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года прошла встреча врио главы республики Артема Здунова и министра культуры России Ольги Любимовой. Руководитель Мордовии отметил, что для республики создание очагов культуры на селе — важное направление деятельности. Он подчеркнул высокий уровень востребованности населением услуг в сфере культуры и сохранения национально-культурных традиций. Здунов запросил поддержку федерального ведомства в части капитального ремонта, строительства и реконструкции культурно-досуговых учреждений республики.

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