Воронеж, , 09:09 — REGNUM Почти 1400 жителей Воронежской области, проживающих в аварийных домах, до конца 2022 года получат новое жильё, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 23 марта.

Работа по ускоренному переселению граждан из аварийного жилья в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» будет проводиться в рамках соглашения между правительством Воронежской области и государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ. Согласно документу, все дома в регионе, признанные аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены на три года раньше запланированных сроков.

Всего в рамках данной программы переселению и обеспечению новым комфортным жильем подлежат 1394 человека из 52 домов. Жилье планируется построить в семи населенных пунктах: городах Павловск, Новохоперск, Поворино, Россошь, Семилуки, Стрелицком городском поселении и р.п. Таловая. Планируется, что возведение новостроек стартует в начале лета 2021 года. В 2021 году в регионе на расселение аварийного жилья будет направлено более 660 млн рублей из федерального и областного бюджетов.