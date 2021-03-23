Магас, , 09:09 — REGNUM В Ингушетии в ДТП с участием четырех автомобилей пострадали девять человек. Из них в больнице остаются четверо, в том числе двое детей в возрасте девяти и десяти лет. Их состояние оценивается как удовлетворительное, пишет интернет-газета «Ингушетия».

"По клиническим признакам маленькие пациентки были направлены в отделение травматологии и ортопедии с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», — приводит издание слова представителя минздрава.

Остальные пятеро пострадавших были отпущены домой после оказания им помощи в медучреждении.

Напомним, автоавария произошла утром 22 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Назрановском районе. В одном из автомобилей, специально оборудованном для людей с ограниченными возможностями здоровья, находились инвалиды из Дагестана.

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