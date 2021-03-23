Тбилиси, , 09:14 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала решение председателя Европейского совета Шарля Мишеля направить повторно в Грузию своего представителя Кристиана Даниэльсона для координации переговоров между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции. Об этом Зурабишвили сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

Она прокомментировала заявление Мишеля, который 22 марта сообщил о визите Даниэльсона в Тбилиси в конце будущей недели.

«Спасибо, господин председатель. Это верный признак того, что Евросоюз никуда не уходит», — написала президент.

Зурабишвили также призвала всех, кто будет участвовать в переговорах, в первую очередь действовать в интересах страны и найти компромиссы, чтобы преодолеть политический кризис.

Напомним, Даниэльсон находился с визитом в Грузии с 12 по 19 марта. Он координировал переговоры между властями и оппозицией по выходу из кризиса. Стороны не смогли прийти к соглашению.

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