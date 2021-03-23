Берлин, , 09:07 — REGNUM Глава МИД ФРГ Хайко Маас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили отношения с Россией и другими странами. Об этом говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

Хайко Маас Иван Шилов © ИА REGNUM

«В завершение сегодняшнего совета ЕС по внешней политике — хороший обмен мнениями Хайко Мааса с фон дер Ляйен об отношениях ЕС с Западными Балканами, Восточным Средиземноморьем, Россией и Китаем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом саммита министров иностранных дел стран Евросоюза заявил о том, что отношения с Россией достигли «низшей точки», но Москва и Берлин должны сохранить диалог.

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