Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга признали ошибку в плане размещения на официальном портале горадминистрации фотографий с контактами распространителей наркотиков и нецензурными словами. Об этом её представители заявили журналистам.

В пресс-службе органа власти подчеркнули, что отчёты квартальных предусматривают размещение фотографий до проведённой работы и после. С ответственными за \это людьми уже проведена разъяснительная работа с целью недопущения повторения подобного.

Как сообщало ИА REGNUM, мат и рекламу наркотиков обнаружила одна из местных юристов. Женщина обратилась в прокуратуру.