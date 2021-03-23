Москва, , 09:11 — REGNUM Никакие новые знания и суперкомпьютеры не позволят сделать погоду предсказуемой до конца, так как атмосфера является такой субстанцией, где через две недели хаос превалирует, из-за чего становится невозможным решать задачи по начальным данным. Об этом 23 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Думаю, что лет через 50 прогнозы на две недели станут реальностью. Но совершенствование этих прогнозов будет идти тысячелетиями», — приводит его слова ТАСС.

При этом синоптик добавил, что детальный прогноз «априори можно (давать — ред.) только на две недели» и напомнил, что в настоящее время детальный и качественный прогноз возможен только на пять-шесть суток.

Также Вильфанд отметил, что давать более детальные предсказания на срок свыше двух недель давать невозможно из-за хаотичности атмосферных процессов.

«Казалось бы, как же так? Будут же новые наблюдательные инструменты, новые знания о физических законах атмосферы в масштабах от 1 мм до 1 тыс. км, будут суперкомпьютеры, которые будут невероятно мощнее нынешних, но атмосфера настолько хаотичная субстанция, где через две недели хоас превалирует, и становится невозможным решать задачи по тем начальным данным. Они уже не будут актуальными», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 23 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 0… +2 °C.