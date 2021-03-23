Нур-Султан, , 09:06 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 1101 случай заражения коронавирусом, сообщили 23 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Алма-Ате обнаружили 395 новых случаев, в Нур-Султане — 161, Алма-Атинской области — 94, Карагандинской области — 91, Западно-Казахстанской области — 61. Общее число случаев достигло 234 007.

По состоянию на 23 марта в Казахстане выздоровел 212 091 пациент с COVID-19, скончались 2934 человека. С 1 августа зарегистрирован 50 131 случай пневмонии коронавирусного типа.

Отметим, с 9 по 20 марта в Казахстане наблюдался рост числа случаев заражения коронавирусом. С 20 марта отмечается постепенное снижение заболеваемости.

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