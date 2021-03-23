Красноярск, , 09:12 — REGNUM В Красноярском крае и Красноярске за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышала эпидемические пороги. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидемический порог не был превышен как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах населения.

«Среди положительных находок на отчётной неделе выявлена циркуляция на территории края вирусов не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа не обнаружены», — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, что в Красноярском крае в ходе подготовки к эпидемическому сезону от гриппа привились около 1,6 млн человек, что составляет порядка 57,3% населения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом к настоящему времени зафиксировано в девяти субъектах России.

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