Москва, , 09:05 — REGNUM Жители более 27 тысяч домов в Москве зарегистрировались на цифровой платформе «Электронный дом», сообщила 23 марта вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Заместитель мэра рассказала, что в некоторых домах жители только начинают подключаться к платформе.

«Примерно тысяча заявок еженедельно поступает через «Электронный дом» в единый диспетчерский центр и на портал «Наш город». Количество домов, чьи жители подключились к платформе, сейчас превышает 27 тысяч. Это больше 60 процентов от общего числа многоквартирных домов в Москве», — сказала Сергунина.

С помощью цифровой платформы можно передать данные счётчиков, вызвать мастера, пообщаться с соседями или прочитать новости.