Томск, , 09:05 — REGNUM Фотоловушка помогла обнаружить группу «чёрных» лесорубов в Тимирязевском лесничестве Томской области. Как сообщили ИА REGNUM 23 марта в региональной администрации, пятерых человек задержали в Томском районе на прошлой неделе.

Нелегально заготовленную древесину, подготовленную для вывоза, обнаружили сотрудники департамента лесного хозяйства. Злоумышленники срубили 55 деревьев (192 куб. м): берёзу, лиственницу и сосну. Ущерб — 1,7 млн рублей.

Чтобы поймать «чёрных» лесорубов, на место незаконной рубки установили фотоловушку. Она зафиксировала технику и номера автомобилей и тракторов, на которых заготавливали и вывозили древесину. Инспекторы обнаружили пункт приёма и отгрузки леса. Материалы переданы в полицию.

Изъяты древесина, два трактора, три бензопилы и так далее. Подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сухобузимском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений.

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