Сан-Хосе, США, , 09:04 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили форварды Логан Кутюр и Райан Донато. У «Лос-Анджелеса» точным броском отметился защитник Мэтт Рой.

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов отметился результативной передачей.

В настоящее время «Сан-Хосе» занимает седьмое место в Западном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Лос-Анджелес» идёт на пятом месте с 32 очками.

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