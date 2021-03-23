Москва, , 09:02 — REGNUM Единственной преградой Западу на пути к мировому господству является Россией, а потому она, по его задумке, должна быть уничтожена, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы должны быть уничтожены. Никакого другого сценария со стороны западного белого человека я не вижу. Объясню, почему. Потому что в этом противостоянии цивилизаций России в любом виде — хоть в виде империи или Советского Союза — была той причиной, по которой мировое господство не стало законченным», — заявил политолог.

По его словам, ни деколонизация Китая, ни деколонизации Индии были бы невозможны, если бы в мире не было Советского Союза, но наоборот, Запад бы наращивал колониальный гнет, порабощая все новые и новые страны.

«Они, конечно, видят поднимающуюся мощь Китая, и они понимаю, что пока существует Россия, им Китай не уничтожить. А вот если России нет, тогда можно уничтожить Китай и подчинить его. Это простая логика. На пути к мировому господству наша страна является первой, главной и единственной препоной к этому проекту», — продолжил он.

Он также добавил, что это и есть подлинная идеологическая и геополитическая конструкция западного человека на пути к мировому господству, единственной и главной преградой к которому является Россия. И иначе быть не может, потому что Запад, не осуществляющий своего господства, не может существовать.