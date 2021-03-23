Москва, 23 марта 2021, 09:02 — REGNUM Единственной преградой Западу на пути к мировому господству является Россией, а потому она, по его задумке, должна быть уничтожена, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, ни деколонизация Китая, ни деколонизации Индии были бы невозможны, если бы в мире не было Советского Союза, но наоборот, Запад бы наращивал колониальный гнет, порабощая все новые и новые страны.
Он также добавил, что это и есть подлинная идеологическая и геополитическая конструкция западного человека на пути к мировому господству, единственной и главной преградой к которому является Россия. И иначе быть не может, потому что Запад, не осуществляющий своего господства, не может существовать.