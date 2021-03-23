Варшава, , 08:59 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда и глава Венгрии Янош Адер 22 марта провели переговоры по видеосвязи. В ходе переговоров лидеры двух стран затронули тему исторической общности двух народов, подчеркнули общие ценности и цели, а также достигнутые вместе результаты. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Одной из основных тем двустороннего сотрудничества стало развитие инфраструктуры и цифровая модернизация в рамках проекта «Троеморье» и Вышеградской группы.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили и некоторые текущие европейские и международные проблемы. В частности, затронули тему противоречий внутри ЕС, договорившись поддерживать друг друга и координировать позиции Варшавы и Будапешта, когда дело касается отстаивания интересов стран региона перед Брюсселем и Берлином. Также международными темами стали ситуация в Белоруссии и санкции ЕС против Китая.

Сейм Польши и парламент Венгрии учредили День дружбы двух стран в 2007 году. Центральные торжества поочередно проходят в Польше и Венгрии. Однако ни в прошлом, ни в этом году официальных торжеств не было из-за пандемии коронавируса — переговоры и мероприятия проходят в формате видеосвязи.