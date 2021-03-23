Пермь, 23 марта, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Пермском крае инфляция за месяц показала рост в 0,4% и увеличилась в февраля до 5,16%, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России Инфляция в Пермском крае в феврале 2021 года

На темп прироста потребительских цен повлияли временные климатические факторы, ситуации на мировых рынках продовольствия и нефтепродуктов, изменения параметров регулирования и налогообложения на внутреннем топливном рынке, увеличение издержек производителей, в том числе под влиянием ослабления рубля в 2020 году. Также ускорению темпа прироста потребительских цен способствовало постепенное оживление потребительского спроса на непродовольственные товары и рыночные услуги на фоне снятия противоэпидемических ограничений.

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в феврале вырос относительно предыдущего месяца на 0,9 процентных пункта — до 7,6%. Заметно вырос с цене картофель. Эксперты объясняют подорожание низким урожаем 2020 года, сложностями уборки урожая в связи с ограничительными противоэпидемическими мерами и поступлением в магазины импортного картофеля, на цену которого повлияло ослабление рубля в 2020 году. На ускорение роста цен на бананы оказали влияние сокращение импорта из-за низкого урожая в основных странах-поставщиках и задержки поставок, а также рост стоимости морской перевозки на фоне холодной погоды. Рост затрат на производство и перевозку из-за холодной погоды в феврале в регионе привел к ускорению прироста цен на огурцы и помидоры.

Заметно подорожали мясо кур и яйца. Причиной тому стали возросшие затраты производителей в связи с ростом внутренних цен на зерно вслед за экспортным, рост затрат на импортное сырье и материалы из-за ослабления рубля в 2020 году. Кроме того, на рынке сократились поставки импортных инкубационных яиц. Прирост цен на кондитерские изделия ускорился под влиянием роста затрат производителей из-за возросших в 2020 году цен на сахар.

На непродовольственные товары инфляция выросла с 4,82% в январе до 5,29% в феврале. Годовой темп прироста цен на услуги в феврале снизился относительно января с 2,28% до 1,96%. На замедлении темпа прироста инфляции сказались особенности формирования спроса в регионе на зарубежные поездки в феврале.