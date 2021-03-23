Киев, 23 марта 2021, 09:00 — REGNUM В 2020 году на Украине 123 подростка покончили с собой. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба МВД Украины, сославшись на данные Харьковского национального университета внутренних дел.
Украинские правоохранители связывают рост числа суицидов с деятельностью так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Администраторы этих групп дают задания, несущие угрозу жизни и здоровью детей.
В МВД Украины посоветовали родителям следить за поведением детей, а также устанавливать на их телефоны и планшеты программы родительского контроля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове произошёл несчастный случай — незакреплённый канализационный люк выскочил из-под колёс автомобиля и смертельно ранил 10-летнего мальчика.
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