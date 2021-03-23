Киев, , 09:00 — REGNUM В 2020 году на Украине 123 подростка покончили с собой. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба МВД Украины, сославшись на данные Харьковского национального университета внутренних дел.

«Количество подростковых самоубийств с каждым годом растёт. В 2020 году совершили самоубийство 123 подростка, а уже в начале марта 2021 года органами Национальной полиции были зарегистрированы 25 случаев самоубийств и 91 попытка совершить такие действия», — сказано в сообщении.

Украинские правоохранители связывают рост числа суицидов с деятельностью так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Администраторы этих групп дают задания, несущие угрозу жизни и здоровью детей.

В МВД Украины посоветовали родителям следить за поведением детей, а также устанавливать на их телефоны и планшеты программы родительского контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове произошёл несчастный случай — незакреплённый канализационный люк выскочил из-под колёс автомобиля и смертельно ранил 10-летнего мальчика.

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