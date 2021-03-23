Барнаул, , 08:57 — REGNUM В январе-феврале 2021 года на территории Алтайского края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построена 741 новая квартира общей площадью 76,9 тыс. кв. метров, что на 35,9% меньше января-февраля 2020 года. Такие данные обнародовали в территориальном управлении статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года на территории Алтайского края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построены 211 новых квартир общей площадью 18,4 тыс. кв. метров, что на 55,9% меньше января 2020 года.

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