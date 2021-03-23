Кызыл, , 08:56 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 13 по 19 марта зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала 2021 года жертвами COVID-19 стали 22 человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Выявлено за неделю 23 новых случая заражения коронавирусом, что на 14 случаев меньше, чем неделей ранее. Диагноз подтвердился у жителей Кызыла и пяти районов.

«Из 23 заболевших 3 ребенка, 20 взрослых, в том числе 3 человека старше 65 лет. По данным на 20 марта на лечении находится 76 человек. На ИВЛ находится 1 человек, на НВЛ — 2. Свободный коечный фонд составил 32,5%», — отметили в минздраве.

Добавим, по данным портала Стопкоронавирус. рф, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в республике достигло 15 750. Из них к настоящему времени выздоровели 14 815 человек, скончались 194 пациента.