Ижевск, , 08:56 — REGNUM Суд удовлетворил иск прокуратуры о необходимости проведения ремонта дороги в деревне Верхняя Иж-Бобья. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

В прокуратуру обратились жители деревни. По итогам проверки были установлено, что проезжая часть автомобильной дороги не соответствует ГОСТ, имеет выбоины, просадки, а также застой воды.

В итоге в суд был подан иск о понуждении администрации муниципального образования «Старомоньинское» отремонтировать дорогу. Заявление было удовлетворено.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова муниципалитеты республики получат в 2021 году удвоенный объем поступлений от акцизов на нефтепродукты. Доля муниципальных образований увеличена с 10% до 20%.

Читайте также: Муниципалитетам Удмуртии удвоят поступления от акцизов на нефтепродукты