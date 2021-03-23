Минск, , 09:01 — REGNUM Сотрудники милиции Белоруссии задержали лидера Объединенной гражданской партии страны (ОГП) Николая Козлова и доставили его в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске. Об этом 23 марта сообщается на сайте белорусской оппозиционной партии.

«Николай Козлов уже на Окрестина. Сообщили товарищам по партии в Центральном РУВД», — говорится в сообщении.

При этом ранее в телеграмм-канале координационного совета белорусской оппозиции сообщалось, что Козлов перестал выходить на связь 22 марта вечером. Также до того в отношении лидера ОГП было возбуждено уголовное дело по статье 407 УК Белоруссии об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник государственного департамента США Дерек Чолле и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора провели обсуждение ситуации в Белоруссии и отношений двух стран.