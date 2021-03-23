Уфа, , 09:04 — REGNUM Глава государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков отправлен в отставку. Данную информацию подтвердили в пресс-службе правительства республики.

Сообщается, что премьер-министр региона Андрей Назаров на совещании президиума правительства Башкирии поручил Шафикову написать заявление об увольнении.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с неэффективным реагированием сотрудников этого республиканского госкомитета на поручение правительства региона разобраться с резким увеличением платы за тепло.

Сообщается, что чиновники проверили правильность начислений платежей за отопление только в 400 домах Башкирии и выписали 200 предписаний по устранению нарушений, при этом они не выезжали на места, а ссылались на письменные отчеты ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Это вызвало возмущение у жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в январе текущего года жители Башкирии получили платежки за тепло, в которых суммы за отопление значительно превышали начисления в декабре. После поступления многочисленных жалоб от жителей Башкирии по этому поводу прокуратура региона начала проверку.

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