Пенза, , 08:57 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии жертвами коронавируса, по информации на 23 марта, стали 502 человека. За сутки скончались еще четыре пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — женщины 1931, 1932, 1940 и 1947 годов рождения. Их лечение осложнялось обострившимися сопутствующими патологиями. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 в количестве 2,4 тыс. доз. По данным на 22 марта, первую дозу антиковидного препарата получили более 41,5 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 31 258 жителей региона.

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