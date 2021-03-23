Москва, , 08:55 — REGNUM Самые привлекательные для переезда у жителей России города — Москва, Санкт-Петербург и Сочи, однако большинство граждан не готовы куда-либо переезжать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Так, в столицу России мечтают переехать 22% опрошенных, в Санкт-Петербург — 14%, в Сочи — 10%. Еще 8% хотели бы переехать в Краснодар, 3% — в Калининград, Екатеринбург или Казань.

Основными причинами для переезда участники опроса назвали карьерный рост и высокую заработную плату, о них заявили 38% опрошенных. Вместе с тем более половины респондентов (51%) сообщили, что не готовы сейчас к переезду в другой город, пишет РБК.

Всего в исследовании приняли участие более девяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса сервиса по поиску работы Superjob, карьера госслужащих желанна для 37% российских граждан.

В Краснодаре желающих стать чиновниками больше всего — 63%. В Ростове-на-Дону их 57%, в Красноярске — 56%, в Воронеже и Самаре — по 50%, в Екатеринбурге — 46%, в Москве и Санкт-Петербурге — по 45%. Наименее привлекательна госслужба для жителей Казани — 26%, Уфы и Новосибирска — по 32%.

Ранее жители России рассказали, насколько сбылись их планы в области карьеры. Так, опрос, проведённый рекрутинговым агентством Superjob, показал, что карьерные планы на десятилетку строили 53% опрошенных, однако сбылись они только у каждого десятого. Карьера ещё 5% респондентов даже превзошла их ожидания.

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