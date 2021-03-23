Москва, , 08:55 — REGNUM В Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии сапёры роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очистили от мин и снарядов более 1700 гектаров территории и 541 километр дорог. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе выполнения работ по разминированию с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1739 га территории, 541 км дорог, 1614 домостроений (в том числе 30 социально значимых объектов)», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего российские сапёры обнаружили и обезвредили 25 349 взрывоопасных предметов.

Отмечается, что боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте. Остальные вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне Баллыджа.

Как сообщало ИА REGNUM, у линии разграничения в Нагорном Карабахе под охраной российских миротворцев начались сельскохозяйственные работы по подготовке к новому аграрному сезону.

Читайте ранее в этом сюжете: Миротворцы приступили к охране сельхозработ на виноградниках в Карабахе