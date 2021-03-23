Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM В одном из дворов Екатеринбурга загорелись несколько автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

У трёх иномарок (Opel Corsa, Volkswagen Touareg и Kia Rio) повреждены моторный отсек и салон. Пожар удалось потушить в течение пяти минут после прибытия. Возгорание ликвидировали восемь спасателей на двух единицах техники.

Местные жители уже сообщили журналистам, что инцидент произошёл в результате целенаправленного поджога. Пожар возник во дворе жилого дома на Уктусе, рядом с домом на Гастелло, 1.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге передали в суд дело о поджоге жилых домов. В огне погибли восемь человек.

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