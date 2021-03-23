Москва, , 08:53 — REGNUM Большинство жителей России (57%) считают, что интернет — это неконтролируемое пространство, где много недостоверной информации (57%). Не согласны 34%, приводит данные ВЦИОМ,

По мнению 32%, глобальная сеть приносит вред обществу, по мнению 54%, — пользу. Соглашаются с тем, интернет — угроза семейным ценностям 35%, против 60%. О том, что интернет несет угрозу демографии, заявили 27% противоположное мнение у 62%.

Угрозу политической стабильности в России видят 35% опрошенных, не замечают 56%. Считают, что зарубежные страны используют интернет против России, 50%, не согласны 31%. По мнению 46% интернет увеличивает количество самоубийств, не разделяют мнение 43% граждан.

Опрос по телефону проведен 7 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большинство родителей контролируют время пребывания детей в интернете.

Читайте подробнее: Большинство родителей контролирует интернет-активность подростков