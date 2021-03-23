Лондон, , 08:51 — REGNUM Ожирение грозит осложнить течение заболевания COVID-19, оно же является фактором риска при некоторых других болезнях. Об этом заявила директор по научным программам Всемирной федерации по борьбе с ожирением Оливия Барата Кавалканти, сообщает РИА Новости.

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«Ожирение является самостоятельным заболеванием и основным фактором риска при ряде серьёзных состояний, включая диабет второго типа, болезни сердца, некоторые виды рака, а теперь и осложнения при COVID-19», — сказала специалист.

Она отметила также, что у людей с ожирением могут возникнуть различные физические проблемы, остеоартрит, эмоциональные отклонения и депрессия. Физические и психические последствия ожирения грозят ухудшением качества жизни, сокращением её продолжительности.

Кавалканти призвала всех, кого беспокоит их вес, обращаться к квалифицированным медикам за советом и поддержкой.

Всемирная федерация ожирения ведёт свою историю с 1967 года. Тогда в Лондоне прошло первое собрание «Ассоциации ожирения». В нынешнем виде федерация существует с 2014 года.