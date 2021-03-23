Канберра, , 08:53 — REGNUM Горьковский автозавод впервые представил в Австралии вездеход «Садко Next» под названием GAZ TrackMaster 4×4. Об этом сообщается на сайте Drom.ru.

Вездеход «ГАЗ» уже появился у австралийских дилеров. Он поставляется в Австралию с правым расположением руля.

Под капотом автомобиля функционирует турбированный дизельный мотор ЯМЗ-534 рабочим объёмом 4,4 л. Максимальная производительность силового агрегата составляет 150 «лошадей» (490 Нм). Сочетается мотор с пятискоростной механической коробкой передач и «раздаткой» с жестким подключением переднего моста.

Дорожный просвет автомобиля составляет 315 мм. Также имеется система подкачки шин. Стоит отметить, что управление раздаточной коробкой происходит при помощи кнопок на панели приборов, а не напольных рычагов.

На австралийском рынке GAZ TrackMaster 4×4 стоит 90 тыс. местных долларов (около 5,2 млн рублей).

Ранее в России выставили на продажу 50-летний советский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69 («Козлик»). Он был собран в 1971 году, однако его пробег составляет всего около 5 тыс. км.

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