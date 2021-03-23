Ярославль, , 08:53 — REGNUM 22 марта ярославские врачи, работающие с заражёнными коронавирусами пациентами, получили награды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Награждение ярославских врачей Yarregion.ru

Указом Владимира Путина за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, Орденом Пирогова награждены сотрудники «Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн». Ордена получили заведующий отделением анестезиологии-реанимации Андрей Брезгин, врач-хирург Николай Власенко, заведующий ортопедическим отделением Владимир Даниляк, заведующая кардиологическим отделением Мария Можейко.

Благодарность Президента России получили старшая акушерка акушерского отделения «Клинической больницы имени Н.А. Семашко» Татьяна Курапова, старшая медицинская сестра гинекологического отделения № 1 «Клинической больницы имени Н.А. Семашко» Надежда Лазебных, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации № 2 «Клинической больницы имени Н.А. Семашко» Кирилл Манойлов, медицинская сестра инфекционного отделения «Городской больница № 2 имени Н.И. Пирогова» Ирина Смирнова, заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист «Городской больница № 2 имени Н.И. Пирогова» Наталия Смирнова, врач-инфекционист инфекционного отделения № 2 «Инфекционной клинической больницы» Валентина Соломонова.

Почётной грамотой губернатора Ярославской области награждены: фельдшер скорой медицинской помощи «Станции скорой медицинской помощи и центра катастроф» Алёна Волощенко, врач скорой медицинской помощи «Станции скорой медицинской помощи и центра катастроф» Евгения Егорова, заведующий отделением — врач-пульмонолог «Областной клинической больницы» Евгений Ивашечкин, старшая медицинская сестра приемного покоя инфекционного отделения «Городской больницы №2 имени Н.И. Пирогова» Марина Комиссарова, фельдшер скорой медицинской помощи «Станции скорой помощи и центра катастроф» Юлия Коновалова, врач функциональной диагностики «Клинической больницы имени Н.А. Семашко» Светлана Костырева, врач-инфекционист инфекционного отделения «Тутаевской центральной районной больницы» Светлана Кулачкова, старшая медицинская сестра поликлинического отделения «Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн» Елена Тарасова, старшая медицинская сестра поликлинического отделения «Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн» Светлана Фролова, заведующий эндокринологическим отделением — врач-эндокринолог «Городской больницы №2 имени Н.И. Пирогова» Марина Цветкова.

Награды в здании Ярославского государственного медицинского университета вручили министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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