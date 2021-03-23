Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM Аминокапроновая кислота способна эффективно защищать организм животных от радиации. Об этом заявил директор казахстанского НИИ Фундаментальной и прикладной медицины им. Б. Атчабарова Тимур Салиев, передает «Первый телеканал. Евразия».

Ученые НИИ провели эксперименты на лабораторных крысах. Салиев отметил, что грызуны получали препарат в виде порошка. Исследователи обратили внимание на высокую усвояемость вещества.

«Он еще защищает внутренние органы желудочно-кишечного тракта параллельно», — сказал директор НИИ. Он напомнил, что самым опасным проявлением облучения является поражение тонкого кишечника.

Отмечается, что после введения препарата и двукратного облучения ионизирующей радиацией крысы не ощутили никаких последствий.

«Не существует официально признанных препаратов, которые считаются настоящими радиопротекторами», — сказал Салиев. Он отметил, что такие препараты должны гарантированно защищать организм после облучения. Ученые уже получили патент на свое открытие.