Сухум, , 08:52 — REGNUM 36 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 22 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 209 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 36 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 60 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 11 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 255 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 683 победили инфекцию. Всего в стране скончались 209 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 21 марта в Абхазии не проводили тесты на коронавирус. В течение 20 марта в республике выявили 12 носителей SARS-CoV-2 в результате 121 исследования.

Стоит отметить, что в Абхазии действуют карантинные меры. В школах очное обучение проводится только для учеников младших классов. Их разделили на два потока, одна часть ходит в школу с понедельника по среду, другая — с четверга по субботу.

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