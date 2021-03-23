Нью-Дели, , 08:51 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли и еще трое были ранены в ДТП с участием автобуса, которое произошло в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш. Об этом 23 марта сообщает газета Hindustan Times.

По последним данным, авария произошла в городе Гвалиор, когда автобус на большой скорости столкнулся с авторикшей.

Уточняется, что в числе погибших 11 женщин. Также указывается, что все пострадавшие в ДТП были доставлены в медучреждение и медик оценивают их состояние как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус с футбольными фанатами попал в дорожную аварию на северо-западе Уганды.